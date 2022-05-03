Ронни О’Салливан: когда я завоевал свой первый титул, мой отец сидел в тюрьме

Теперь уже семикратный чемпион мира по снукеру, англичанин Ронни О’Салливан признался, что приход его отца на финальный матч прошедшего мирового первенства с соотечественником Джаддом Трампом стал особенным событием для него. И на то есть свои причины.
О’Салливан завоевал дебютный титул в 2001 году, и на тот момент его отец отбывал тюремное наказание за убийство, освободившись только в 2010-м.
«Мой отец рассказывал мне историю о том, как я выиграл свой первый титул, а он в это время сидел один в клетке. И та история сильно отличается от новейшей, потому что он всё-таки оказался здесь, вместе с моими детьми, чтобы увидеть финал… Так здорово, что они все были здесь, понимаете?
Им понравилось. Отец просто в восторге. Да и дети прекрасно провели время. Я не думал, что дойду до конца, поэтому посчитал, что и они могли бы посмотреть на всё, но после первой сессии финала пожалел об этом», – приводит слова О’Салливана издание Eurosport.
- 3 мая 2022
-
13:40
-
12:47
-
12:28
-
11:22
-
11:14
-
11:05
-
11:01
-
09:41
-
09:33
-
09:27
-
00:45
-
00:06
- 2 мая 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:38
-
23:36
-
23:16
-
23:15
-
23:03
-
22:59
-
22:56
-
22:42
-
22:31
-
22:09
-
21:55
-
21:12
-
19:30
-
19:01
-
18:52
-
18:37
-
18:13
-
18:13
-
13:34
-
13:23
-
11:11