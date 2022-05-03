Ронни О’Салливан: когда я завоевал свой первый титул, мой отец сидел в тюрьме

Теперь уже семикратный чемпион мира по снукеру, англичанин Ронни О’Салливан признался, что приход его отца на финальный матч прошедшего мирового первенства с соотечественником Джаддом Трампом стал особенным событием для него. И на то есть свои причины.

О’Салливан завоевал дебютный титул в 2001 году, и на тот момент его отец отбывал тюремное наказание за убийство, освободившись только в 2010-м.

«Мой отец рассказывал мне историю о том, как я выиграл свой первый титул, а он в это время сидел один в клетке. И та история сильно отличается от новейшей, потому что он всё-таки оказался здесь, вместе с моими детьми, чтобы увидеть финал… Так здорово, что они все были здесь, понимаете?

Им понравилось. Отец просто в восторге. Да и дети прекрасно провели время. Я не думал, что дойду до конца, поэтому посчитал, что и они могли бы посмотреть на всё, но после первой сессии финала пожалел об этом», – приводит слова О’Салливана издание Eurosport.