Российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК восстановлены в Лиге чемпионов

Апелляционная комиссия Европейского союза настольного тенниса (ETTU) восстановила российские клубы «Факел-Газпром» из Оренбурга и УГМК из Верхней Пышмы Свердловской области в Лиге чемпионов сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба юридической компании SILA International, представляющей интересы российских клубов.
Также сообщается, что решение отстранить российские команды было признано дискриминационным. В соответствии с решением комиссии результаты турнира должны быть пересмотрены.
Напомним, 3 марта исполком ETTU отстранил российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК от дальнейшего участия в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. Команды должны были сыграть между собой полуфинал. Таким образом, немецкая команда «Боруссия» (Дюссельдорф) была объявлена победителем соревнований после победы в другом полуфинале.
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