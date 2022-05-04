Российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК восстановлены в Лиге чемпионов

Апелляционная комиссия Европейского союза настольного тенниса (ETTU) восстановила российские клубы «Факел-Газпром» из Оренбурга и УГМК из Верхней Пышмы Свердловской области в Лиге чемпионов сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба юридической компании SILA International, представляющей интересы российских клубов.

Также сообщается, что решение отстранить российские команды было признано дискриминационным. В соответствии с решением комиссии результаты турнира должны быть пересмотрены.

Напомним, 3 марта исполком ETTU отстранил российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК от дальнейшего участия в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. Команды должны были сыграть между собой полуфинал. Таким образом, немецкая команда «Боруссия» (Дюссельдорф) была объявлена победителем соревнований после победы в другом полуфинале.