Волейболисты «Локомотива» начали «Финал шести» ЧР с победы над «Динамо-ЛО»

В Казани стартовал «Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Первым завершился матч группы «Б» между «Динамо-ЛО» и новосибирским «Локомотивом». Также в этой подгруппе выступает санкт-петербургский «Зенит».

Новосибирский «Локомотив» начал «Финал шести» с победы, обыграв «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (25:16, 19:25, 35:33, 25:20). Завтра, 6 мая, у «Локомотива» день отдыха, а «Динамо-ЛО» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Второй матч игрового дня пройдёт в группе «А». «Белогорье» сыграет с казанским «Зенитом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Финал шести». Группа «Б». 1-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (16:25, 25:19, 33:35, 20:25).