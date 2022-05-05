РУСАДА пожизненно дисквалифицировало четырёх спортивных врачей из Чувашии

Российское антидопинговое агентство РУСАДА по итогам многолетнего расследования пожизненно дисквалифицировало четырёх спортивных врачей из Чувашии.



В 2017 году в распоряжении РУСАДА оказались сведения о распространении в Чувашской Республике случаев назначения и использования запрещённого в спорте метода (внутривенные капельные инфузии различных препаратов объёмом больше установленного допустимого предела).

На основании проведённого расследования были получены неопровержимые доказательства и установлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил, а именно назначение многочисленным спортсменам запрещённого метода М2.2 Запрещённого списка ВАДА 2017 года.

«Принимая во внимание серьёзность данного нарушения антидопинговых правил, Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение о пожизненной дисквалификации врачей Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Минздрава Чувашии Бахтиной Яны Владимировны, Кирилловой Ирины Евгеньевны, Кожевниковой Татьяны Михайловны, Ларевой Светланы Ивановны с даты проведения слушаний, а именно с 29 июня 2021 года», — сообщается в пресс-релизе на сайте РУСАДА.

В ходе расследования, начатого 8 июня 2017 года, было выявлено 70 спортсменов, применявших запрещённый метод в медицинском кабинете, расположенном в училище олимпийского резерва №2 г. Чебоксары. В итоге 12 спортсменов дисквалифицированы на два года, 4 спортсмена — на 14 месяцев, 25 спортсменов – на 12 месяцев.

В отношении 23 спортсменов был доказан факт применения запрещённого метода и установлено нарушение антидопинговых правил, но принято решение об отсутствии в их действиях вины. По делам шести спортсменов факт нарушения не был доказан.