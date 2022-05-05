Алексей Вербов: матча с «Белогорьем» боялись больше всего

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над «Белогорьем» в первом матче «Финала шести» чемпионата России в Казани.

«Этого матча мы боялись больше всего. Как бы ни хотели снять с себя фаворитские оковы, они нам мешали. Мы не были похожи на себя. Хоть и пытались как-то искусственно взбодрить друг друга, но ожидание турнира, а также большая пауза сыграли свою роль – игровой ритм потеряли. Рад, что в конце Дима Волков вернулся в игру. Расшевелились все немного. Важно, что команда не в лучшем состоянии способна показывать результат. С оптимизмом смотрим вперёд», — приводит слова Вербова пресс-служба «Зенита».

«Финал шести» проходит в Казани с 5 по 10 мая. Казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» напрямую вышли в топ-6 как команды, занявшие первые два места на предварительном этапе.