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Борис Колчин объяснил, в чём «Белогорье» проиграло казанскому «Зениту»

Борис Колчин объяснил, в чём «Белогорье» проиграло казанскому «Зениту»
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Главный тренер «Белогорья» Борис Колчин прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в первом матче «Финала шести» чемпионата России.

«Подача – грозное оружие Казани, на котором они зарабатывают много очков и выбивают соперника. То, что случилось с нами. Можно порадоваться, что в центре сыграли на равных. Края, конечно, в процентном отношении сыграли ниже среднего. Хотелось бы более ровной игры. Они нас хорошо читали. Где-то на первый темп даже вдвоём поднимались, на края успевали. В этом их сила», — приводит слова Колчина пресс-служба «Зенита».

«Финал шести» проходит в Казани с 5 по 10 мая. Казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» напрямую вышли в топ-6 как команды, занявшие первые два места на предварительном этапе.

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