Стало известно, когда примут решение по подаче Рыловым апелляции на отстранение от FINA

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, как обстоит ситуация вокруг возможной подачи апелляции на отстранение двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова. Ранее Международная федерация плавания на девять месяцев дисквалифицировала Рылова за то, что он посетил митинг-концерт в «Лужниках», посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

«На данный момент у меня нет информации по тому, будем ли подавать апелляцию на решение FINA. Мы ждём решения от Евгения, у нас ещё несколько дней до истечения срока подачи. Мы договорились связаться после праздников и тогда уже принять решение», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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