Олимпийский чемпион в командных соревнованиях по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный получил медаль за участие в параде Победы на Красной площади. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

«Как вы знаете, сегодня на параде Победы я возглавлял строй Юнармии и на парадной форме на груди нёс три медали. Какие медали и что они значат, сейчас я вам расскажу.

Орден Дружбы – получил я его в августе 2021 года за большой вклад в развитие отечественного спорта, за волю к победе и стойкость на Олимпийских играх в Токио –2020 (Япония).

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – выдана она была в 2016 году за высокие спортивные достижения на Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

И сегодня моя небольшая коллекция пополнилась ещё одной медалью – медалью «За участие в параде в День Победы», вручаемая за активное участие в подготовке и отличие при проведении парадов, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945», – написал гимнаст.

Фото: из личного архива Никиты Нагорного