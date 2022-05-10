Немецкий велогонщик Кемна выиграл 4-й этап «Джиро д'Италия», Сиваков – 28-й

Завершился четвёртый этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Спортсмены преодолели 172 км, этап стартовал в городе Авола и завершился в коммуне Николози у подножия вулкана Этна.
Победителем соревнований стал немецкий гонщик команды BORA – hansgrohe Леннард Камна. Он преодолел дистанцию за 4 часа 32 минуты 11 секунд.
Отметим, что велогонщик Павел Сиваков из команды Ineos Grenadiers, сменивший спортивное гражданство с российского на французское, стал 28-м.
«Джиро д’Италия», 4-й этап
Авола – Этна (Италия)
172 км.
1. Леннард Камна (Германия, BORA – hansgrohe) – 4:32.11
2. Хуан Педро Лопес (Испания, Trek – Segafredo) – то же время
3. Рейн Таарамяэ (Эстония, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) + 0,34.
Генеральную квалификацию после 4-го этапа возглавляет Лопес Перес, на второе место поднялся Кемна (+ 39 с). Сиваков располагается на 23-й строчке (+ 3 мин 14 с).
- 10 мая 2022
-
22:31
-
22:16
-
21:45
-
21:34
-
17:25
-
10:50
-
09:35
- 9 мая 2022
-
21:05
-
21:00
-
20:27
-
19:51
-
19:38
-
19:35
-
18:41
-
18:24
-
17:22
-
16:01
-
15:42
-
14:54
-
14:35
-
13:52
-
13:45
-
13:01
-
12:12
-
11:43
-
10:49
-
10:01
-
09:53
-
09:34
-
02:41
-
00:33
- 8 мая 2022
-
21:07
-
20:33
-
20:18
-
19:57