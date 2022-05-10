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Немецкий велогонщик Кемна выиграл 4-й этап «Джиро д'Италия», Сиваков – 28-й

Немецкий велогонщик Кемна выиграл 4-й этап «Джиро д'Италия», Сиваков – 28-й
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Завершился четвёртый этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Спортсмены преодолели 172 км, этап стартовал в городе Авола и завершился в коммуне Николози у подножия вулкана Этна.

Победителем соревнований стал немецкий гонщик команды BORA – hansgrohe Леннард Камна. Он преодолел дистанцию за 4 часа 32 минуты 11 секунд.

Отметим, что велогонщик Павел Сиваков из команды Ineos Grenadiers, сменивший спортивное гражданство с российского на французское, стал 28-м.

«Джиро д’Италия», 4-й этап
Авола – Этна (Италия)
172 км.

1. Леннард Камна (Германия, BORA – hansgrohe) – 4:32.11
2. Хуан Педро Лопес (Испания, Trek – Segafredo) – то же время
3. Рейн Таарамяэ (Эстония, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) + 0,34.

Генеральную квалификацию после 4-го этапа возглавляет Лопес Перес, на второе место поднялся Кемна (+ 39 с). Сиваков располагается на 23-й строчке (+ 3 мин 14 с).

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