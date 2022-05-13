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World Rugby отклонила апелляцию Федерации регби России на отстранение

World Rugby отклонила апелляцию Федерации регби России на отстранение
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Международный совет регби (World Rugby) отклонил апелляцию Федерации регби России (ФРР). Российская организация подала апелляцию на решение об отстранении российских команд и сборных от соревнований и приостановлении членства организации.

«Вчера состоялось заседания World Rugby, в рамках которого был рассмотрен вопрос России. Напомню, 28 февраля было решение исполкома, согласно которому наше членство было приостановлено и все клубы и сборные были исключены из всех международных соревнований под эгидой World Rugby. Вчера, к сожалению, наши доводы не были услышаны, наши жалобы и возражения были оставлены без удовлетворения, решение исполкома было оставлено в силе и без изменений», — приводит слова председателя высшего совета ФРР Кирилла Яшенкова пресс-служба организации.

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