World Rugby отклонила апелляцию Федерации регби России на отстранение

Международный совет регби (World Rugby) отклонил апелляцию Федерации регби России (ФРР). Российская организация подала апелляцию на решение об отстранении российских команд и сборных от соревнований и приостановлении членства организации.



«Вчера состоялось заседания World Rugby, в рамках которого был рассмотрен вопрос России. Напомню, 28 февраля было решение исполкома, согласно которому наше членство было приостановлено и все клубы и сборные были исключены из всех международных соревнований под эгидой World Rugby. Вчера, к сожалению, наши доводы не были услышаны, наши жалобы и возражения были оставлены без удовлетворения, решение исполкома было оставлено в силе и без изменений», — приводит слова председателя высшего совета ФРР Кирилла Яшенкова пресс-служба организации.