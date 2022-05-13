Непомнящий сыграл вничью с Ароняном на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте

В Бухаресте (Румыния) состоялся восьмой тур первого этапа Grand Chess Tour — турнира Superbet Chess Classic.



Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем США Левоном Ароняном. В единственной результативной партии Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана уступил американцу Леньеру Домингесу. Вничью завершились партии Уэсли Со – Алиреза Фируджа, Максим Вашье-Лаграв – Богдан-Даниэль Дьяк, Фабиано Каруана – Рихард Раппорт.



Последний, девятый тур соревнований пройдёт завтра, 14 мая.



Положение после 8-го тура



1-2. Левон Аронян, Уэсли Со — по 5.

3. Максим Вашье-Лаграв – 4,5.

4-7. Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа, Богдан-Даньел Дяк, Леньер Домингес – по 4.

8. Ян Непомнящий – 3,5.

9-10. Шахрияр Мамедьяров, Рихард Раппорт — по 3.