Непомнящий сыграл вничью с Ароняном на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте
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В Бухаресте (Румыния) состоялся восьмой тур первого этапа Grand Chess Tour — турнира Superbet Chess Classic.
Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем США Левоном Ароняном. В единственной результативной партии Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана уступил американцу Леньеру Домингесу. Вничью завершились партии Уэсли Со – Алиреза Фируджа, Максим Вашье-Лаграв – Богдан-Даниэль Дьяк, Фабиано Каруана – Рихард Раппорт.
Последний, девятый тур соревнований пройдёт завтра, 14 мая.
Положение после 8-го тура
1-2. Левон Аронян, Уэсли Со — по 5.
3. Максим Вашье-Лаграв – 4,5.
4-7. Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа, Богдан-Даньел Дяк, Леньер Домингес – по 4.
8. Ян Непомнящий – 3,5.
9-10. Шахрияр Мамедьяров, Рихард Раппорт — по 3.
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