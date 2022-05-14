Губерниев: возмущает молчание Воронкова — позорище. Чем дольше молчит, тем ему хуже

Российский комментатор Дмитрий Губерниев вновь раскритиковал главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.

«Ответ Сесе достойный! Но я жду ответа федерации волейбола. Меня возмущает молчание Воронкова, это просто позорище. Чем больше он молчит, тем ему будет хуже. Если бы он сразу извинился, если бы клуб сгладил ситуацию, но они молчат. Ну им же потом будет плохо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее Воронков, давая наставление волейболистке своей команды, произнёс фразу «Почему опять ловишь эту обезьяну?», подразумевая темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво.

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