Трефилов отреагировал на расистские слова Воронкова в адрес волейболистки «Уралочки»

Вице-президент Федерации гандбола России, известный тренер Евгений Трефилов высказался о словах главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.

Напомним, ранее Воронков, давая наставление волейболистке своей команды, произнёс фразу «Почему опять ловишь эту обезьяну?», подразумевая темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво.

«Я тоже эмоциональный, но на людей переходить не надо. Бывает несдержанность, но нужно найти в себе мужество и извиниться. Люди в нашу страну играть приехали.

Ты тренер, ты из любой ситуации должен находить способ выйти достойно. Да, потом можешь себе откусить язык, но ты тренер, ты на детей влияешь. Родители меньше на детей влияют, чем тренер, который для них и царь, и бог, и мама, и папа. В каком бы возрасте спортсмен ни был», — приводит ТАСС слова Трефилова.

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