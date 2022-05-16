Исинбаева и Тарпищев допущены к сессии МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским членам организации Елене Исинбаевой и Шамилю Тарпищеву принять участие в очередной сессии.
139-я сессия МОК стартовала 3 февраля в Пекине (Китай), вторая часть состоялась 19 февраля. Заключительный же этап пройдёт в эту пятницу, 20 мая.
«Члены МОК не являются представителями своей страны для организации. Международный олимпийский комитет избирает их как физических лиц, а затем делегирует в качестве послов МОК в спортивные организации их стран», – приводит слова пресс-службы МОК издание Reuters.
Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет порекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, после чего последовал ряд санкций. Помимо этого, Россия лишилась права на проведение ряда турниров.
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