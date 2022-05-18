Сергей Карякин показал фото со свадьбы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин опубликовал новую запись в своём телеграм-канале. Спортсмен выложил фотографию со свадьбы. Сергей и Галия Карякины поженились восемь лет назад.
«Восемь лет назад мы с любимой Галией официально оформили наши отношения! А сегодня (вчера, 17 мая. — Прим. «Чемпионата») у нас жестяная свадьба!» — подписал снимок Карякин.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Сергея Карякина.
В конце 2015 года у пары родился сын Алексей. 27 июля 2017 года родился второй сын Михаил.
Напомним, Сергей Карякин получил дисквалификацию, после того как высказался в поддержку специальной военной операции России на Украине. В настоящее время российский гроссмейстер занимает 17-е место в рейтинге ФИДЕ. У него 2747 пунктов. Лидирует 16-й чемпион мира Магнус Карлсен (2864).
За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?
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