Михаил Мамиашвили объяснил участие украинского борца в Лиге Поддубного

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал участие представляющего Украину Владислава Козылбаева в первом турнире профессиональной борцовской Лиги Поддубного.
Соревнования пройдут 19–20 мая в Москве. Козылбаев выступит в турнире по панкратиону в весовой категории до 84 кг. Также на ковёр выйдут борцы из России, Беларуси, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Армении и Туркменистана.
«Мы не разделяем борцов ни на украинских, ни на неукраинских — Козылбаев станет одним из тех, кто будет оспаривать право завоевать призовое место и получить призовой фонд. Мы рады любому гостю, который приедет.
Он — один из нашей борцовской семьи, и ему положены такие же условия комфорта и такое же отношение, как и к каждому в этой семье. После любого скандала будет и хлеб, и соль. Чтобы нам друг другу потом открыто в глаза смотреть, сегодня разделять никого не надо», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.
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