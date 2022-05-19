В «Уралочке» прокомментировали решение дисциплинарной комиссии в отношении Воронкова

Генеральный директор волейбольного клуба «Уралочка» Валентина Огиенко прокомментировала решение Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), которая дисквалифицировала тренера «Локомотива» Андрея Воронкова. Ранее он оказался в центре расистского скандала. Специалиста дисквалифицировали на срок до двух лет. Итоговый срок дисквалификации будет объявлен позднее.



«Мы ничего комментировать не собираемся, это проблемы волейбольного клуба «Локомотив». Мы к этому делу больше отношения не имеем. Дисциплинарная комиссия вынесла решение, к которому мы никаких претензий не имеем. Приняли то решение, которое мы просили», — сказала Огиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Во время пятого матча финальной серии с «Уралочкой» Воронков, давая наставление волейболистке своей команды, произнёс фразу «Почему опять ловишь эту обезьяну?», подразумевая, вероятно, темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво. Специалист до настоящего момента никак не комментировал сложившуюся ситуацию.

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