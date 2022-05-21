«Мне без разницы». Далалоян — об отказе украинца Ковтуна участвовать с ним в одном турнире

Олимпийский чемпион в командном многоборье, российский гимнаст Артур Далалоян отреагировал на новость о бойкотировании украинским гимнастом Ильёй Ковтуном «Финала шести» клубного чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Далалоян примет участие в турнире, так как он не попадает под запрет Международной федерации гимнастики (FIG).

«Если честно, я только сейчас об этом услышал. Конечно, интересовался, попадёт ли тот клуб в финал. Мне сообщили, что он предпочёл выступать в немецкой Бундеслиге. Не знал, что я тут как-то замешан или связан с этим. Моё отношение к этому абсолютно ровное и спокойное. Мне абсолютно без разницы, из-за меня (отказался Ковтун) или не из-за меня. Я приезжаю делать свою работу, а остальное меня не особо волнует. Это их какие-то дела, я обсуждать и комментировать это не хочу», — цитирует Далалояна «РИА Новости Спорт»

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