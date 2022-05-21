Ковтун бойкотировал турнир в Италии согласно инструкциям Федерации гимнастики Украины

Итальянский клуб «Palestra Ginnastica Ferrara» выпустил пресс-релиз о бойкотировании украинским гимнастом Ильёй Ковтуном «Финала шести» клубного чемпионата Италии. Украинец является представителем данного клуба.
«Он соблюдает инструкции, данные в этом отношении Федерацией гимнастики Украины всем своим спортсменам. Но больше всего ему не хочется участвовать в соревнованиях, на которых будут присутствовать россияне.
Учитывая скорбь, разрушение и насилие, которые эти люди переживают, мнение о том, чтобы встретиться на соревновательной площадке с представителем страны, ответственной за это всё, невыносимо. Особенно после случившегося на пьедестале этапа Кубка мира в Дохе, запятнанном вопиющим жестом россиянина Ивана Куляка, который все помнят и за который его недавно справедливо наказала Международная федерация гимнастики.
В знак солидарности мы не заменим Ковтуна другим гимнастом», — говорится в заявлении клуба.
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