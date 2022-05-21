Евгений Трефилов избран президентом Федерации гандбола Краснодарского края

Общее собрание Федерации гандбола Краснодарского края единогласно избрало Евгения Трефилова на должность президента организации. На этом посту легендарный тренер сменил подавшего в отставку Степана Сидорчука.
Трефилов поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал навести порядок в краевом гандбольном хозяйстве.
«Очень хочу, чтобы наш краснодарский гандбол вернулся на передовые позиции. Работы предстоит очень много. Нам необходимо окончательно решить вопрос об открытии интерната в краевой ДЮСШ, это поможет удержать лучших детей из районов в крае. На данный момент у нас нет механизмов сохранения самых одарённых гандболистов и гандболисток. Получается, что край, тренеры вкладывают деньги и силы, а ребёнка просто уводят из-под носа у СКИФа и «Кубани». Поэтому главная задача моей работы сейчас как президента федерации – развитие гандбола, причём прежде всего в муниципалитетах, а также ревизия кадров на местах»,– приводит слова Трефилова пресс-служба ФГР.
- 21 мая 2022
-
23:24
-
18:59
-
17:29
-
16:45
-
13:28
-
11:27
-
10:54
-
10:48
- 20 мая 2022
-
21:57
-
21:35
-
21:19
-
16:43
-
15:13
-
14:41
-
14:32
-
14:14
-
14:10
-
13:19
-
11:59
-
00:31
- 19 мая 2022
-
23:42
-
22:18
-
19:59
-
19:33
-
18:50
-
18:36
-
18:29
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:46
-
17:42
-
17:30
-
16:51
-
16:30