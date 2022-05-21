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Евгений Трефилов избран президентом Федерации гандбола Краснодарского края

Евгений Трефилов избран президентом Федерации гандбола Краснодарского края
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Общее собрание Федерации гандбола Краснодарского края единогласно избрало Евгения Трефилова на должность президента организации. На этом посту легендарный тренер сменил подавшего в отставку Степана Сидорчука.

Трефилов поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал навести порядок в краевом гандбольном хозяйстве.

«Очень хочу, чтобы наш краснодарский гандбол вернулся на передовые позиции. Работы предстоит очень много. Нам необходимо окончательно решить вопрос об открытии интерната в краевой ДЮСШ, это поможет удержать лучших детей из районов в крае. На данный момент у нас нет механизмов сохранения самых одарённых гандболистов и гандболисток. Получается, что край, тренеры вкладывают деньги и силы, а ребёнка просто уводят из-под носа у СКИФа и «Кубани». Поэтому главная задача моей работы сейчас как президента федерации – развитие гандбола, причём прежде всего в муниципалитетах, а также ревизия кадров на местах»,– приводит слова Трефилова пресс-служба ФГР.

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