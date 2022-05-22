На Бруклинском полумарафоне погиб один из участников, ещё 15 пострадали из-за жары
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Традиционный Бруклинский полумарафон в США завершился трагедией. Из-за сильной жары и высокого уровня влажности более чем 15 человек испытали серьёзные проблемы со здоровьем, сообщает The New York Post.
Один из участников полумарафона умер. 30-летнему бегуну стало плохо, его доставили в больницу, но не смогли спасти. По данным источника, у мужчины мог быть сердечный приступ. Пока официально причина смерти не называется.
Кроме того, ещё 15 человек испытывали проблемы со здоровьем. У четверых из них серьёзные травмы, нескольких пострадавших доставили в больницу, но их жизни сейчас ничего не угрожает.
В общей сложности в полумарафоне приняли участие около 22 тыс. человек.
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