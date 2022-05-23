Трефилов оценил победу ЦСКА в первом матче с «Чеховскими медведями»

Известный российский тренер Евгений Трефилов прокомментировал победу ЦСКА в первом матче финала чемпионата России по гандболу с «Чеховскими медведями». Встреча закончилась со счётом 36:30.
Какие впечатления от матча? У ЦСКА получалось всё, а у Чехова, скажем так, не очень. Вот то, что хочется сказать прежде всего. А ещё: интрига – это хорошо, но общий уровень меня не слишком порадовал. Извините, но я привык оценивать всё по высшему разряду. Теперь — конкретнее.
«Медведи» проиграли шесть мячей. Из чего сложилось такое преимущество ЦСКА, хотите знать?
Фамилии называть не буду, но в предыдущих матчах вратари Чехова играли достаточно стабильно. А в первом матче финала они не показали ничего. Я видел их в одной ипостаси, а сейчас они совсем другие были. Что же произошло с ними? Не знаю, не имею права гадать, ведь я на тренировках команды не был, не видел, как они работают.
ЦСКА сыграл более настойчиво. Армейцы свои позиции доигрывали. Они не пытались никого шапками закидывать, а делали ровно то, что и должны были делать. У чеховцев же порой было: «хей, хей, гони гусей!»
Не дорабатывали они впереди. Предыдущие составы чеховской команды в этом плане действовали лучше», — цитирует Трефилова «Гандбол. Быстрый центр».
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