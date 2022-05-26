Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анна Сидорова: рада вновь сыграть золотым составом

Анна Сидорова: рада вновь сыграть золотым составом
Комментарии

Команда Анны Сидоровой с победы начала VI Nornickel Curling Cup, стартовавший сегодня в Дудинке. В этом году турнир проходит в новом формате — женские и мужские команды играют между собой в одном турнире.

В первом матче команда Сидоровой выиграла 7:4 у команды со скипом Сергеем Глуховым.

Фото: Томаш Воложанин

«Для меня это особенный турнир, потому что мы играем в Дудинке своим золотым составом. Тем самым, с которого начиналась моя карьера, мои собственные награды и медали нашей страны на международных соревнованиях. Поэтому мы с большим теплом и просто любовью сейчас ходим и выливаем то, что накопилось, как мы соскучились, и с удовольствием проводим время на льду и за его пределами. В общем, кайфуем», — рассказала пятикратный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы Сидорова.

Её напарницами на Nornickel Curling Cup вновь стали Маргарита Фомина, Екатерина Галкина и Кира Езех, вместе с которыми и была завоёвана эта коллекция наград.

В другом матче команда Алексея Стукальского взяла верх 6:5 над командой Алины Ковалёвой.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022