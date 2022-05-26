Анна Сидорова: рада вновь сыграть золотым составом

Команда Анны Сидоровой с победы начала VI Nornickel Curling Cup, стартовавший сегодня в Дудинке. В этом году турнир проходит в новом формате — женские и мужские команды играют между собой в одном турнире.
В первом матче команда Сидоровой выиграла 7:4 у команды со скипом Сергеем Глуховым.
Фото: Томаш Воложанин
«Для меня это особенный турнир, потому что мы играем в Дудинке своим золотым составом. Тем самым, с которого начиналась моя карьера, мои собственные награды и медали нашей страны на международных соревнованиях. Поэтому мы с большим теплом и просто любовью сейчас ходим и выливаем то, что накопилось, как мы соскучились, и с удовольствием проводим время на льду и за его пределами. В общем, кайфуем», — рассказала пятикратный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы Сидорова.
Её напарницами на Nornickel Curling Cup вновь стали Маргарита Фомина, Екатерина Галкина и Кира Езех, вместе с которыми и была завоёвана эта коллекция наград.
В другом матче команда Алексея Стукальского взяла верх 6:5 над командой Алины Ковалёвой.
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