Анна Сидорова: рада вновь сыграть золотым составом

Команда Анны Сидоровой с победы начала VI Nornickel Curling Cup, стартовавший сегодня в Дудинке. В этом году турнир проходит в новом формате — женские и мужские команды играют между собой в одном турнире.



В первом матче команда Сидоровой выиграла 7:4 у команды со скипом Сергеем Глуховым.

Фото: Томаш Воложанин

«Для меня это особенный турнир, потому что мы играем в Дудинке своим золотым составом. Тем самым, с которого начиналась моя карьера, мои собственные награды и медали нашей страны на международных соревнованиях. Поэтому мы с большим теплом и просто любовью сейчас ходим и выливаем то, что накопилось, как мы соскучились, и с удовольствием проводим время на льду и за его пределами. В общем, кайфуем», — рассказала пятикратный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы Сидорова.

Её напарницами на Nornickel Curling Cup вновь стали Маргарита Фомина, Екатерина Галкина и Кира Езех, вместе с которыми и была завоёвана эта коллекция наград.



В другом матче команда Алексея Стукальского взяла верх 6:5 над командой Алины Ковалёвой.