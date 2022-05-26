Гимнаст из Азербайджана заявил, что не возьмёт медаль, честно выигранную в Дохе Куляком

Гимнаст Иван Тихонов, выступающий за Азербайджан, заявил, что не будет настаивать на передаче ему бронзовой медали мартовского этапа Кубка мира в Дохе в случае аннулирования результата россиянина Ивана Куляка.

«Если Куляк в итоге будет лишён этой медали, то я не буду настаивать на передаче этой награды мне. Считаю, что Ваня победил в честной битве, бронза соревнований его даже в том случае, если результат аннулируют. Мне эта медаль особо не нужна, честно говоря.

На том турнире я выполнил те задачи, которые ставил перед собой, и вышел в финалы на трёх снарядах, где выступил ровно. Теперь могу спокойно ехать на чемпионат мира», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Тихонов в столице Катара в упражнении на брусьях был четвёртым. Первое место тогда занял украинец Илья Ковтун, второе — казахстанец Милад Карими, третье — Куляк. Однако россиянин вышел на церемонию награждения с изображением буквы «Z» на форме, за что и был впоследствии наказан – отстранён на один год с правом подачи апелляции и лишён бронзовой медали этапа Кубка мира.