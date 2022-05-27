В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по пляжному футболу

В Санкт-Петербурге четырьмя матчами стартовал чемпионат России 2022 года по пляжному футболу. ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Евгений Новиков, Виктор Крышанов и Али Харфуш.

«Локомотив» прервал трёхматчевую серию поражений от «Дельты», разгромив саратовскую команду со счётом 9:1. Дублями в составе победителей отметились Фёдор Земсков, Амадиус Виноградов и Владимир Раскин.

«Спартак» обыграл сборную Санкт-Петербурга со счётом 6:3. У победителей все мячи забили разные футболисты: Спартак Фёдоров, Денис Пархоменко, Максим Аркан, Андрей Котенев, Анатолий Рябко и Артём Лукьянов.

Действующий чемпион России «Кристалл» начал защиту титула с победы над «Строгино» — 6:4. Дублем в составе победителей отметился Игорь Бриштель. В составе «Строгино» два мяча забил Кирилл Инюткин.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Первый тур

«Крылья Советов» — ЦСКА – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

«Дельта» — «Локомотив» — 1:9 (0:2, 0:3, 1:4)

Сборная Санкт-Петербурга — «Спартак» — 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

«Кристалл» — «Строгино» — 6:4 (2:1, 0:1, 4:2)