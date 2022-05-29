Команда Сергея Глухова выиграла VI Nornickel Curling Cup

Команда Россия-1 с российским кёрлингистом Сергеем Глуховым стала победителем шестого международного турнира по кёрлингу Nornickel Curling Cup, прошедшего в Дудинке.

В финале она выиграла 7:6 у России-4, капитаном которой был Алексей Стукальский. Всё решилось в заключительном броске восьмого энда, в котором Сергей Глухов принёс команде решающие 2 балла.

Бронзовые медали завоевала Россия-2 во главе с двукратным призёром чемпионатов мира Алиной Ковалёвой. В матче за третье место она выиграла — 4:3 у России-3, скипом которой была многократный призёр чемпионатов мира Анна Сидорова.

В рамках Nornickel Curling Cup также прошёл юниорский турнир, который выиграла команда из Красноярска. Почётными гостями Nornickel Curling Cup стали звёзды других видов спорта — фигуристка Евгения Медведева, выступившая на церемонии открытия, биатлонисты Антон Шипулин и Матвей Елисеев, которые провели мастер-классы на новом стрельбище в Дудинке.