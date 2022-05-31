Станислава Позднякова отстранили от поста главы европейской федерации. Он сделал заявление

Президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова отстранили от поста руководителя Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ). Он сделал заявление по этому поводу.

«Конгресс Европейской конфедерации фехтования проголосовал за досрочное прекращение моих полномочий как действующего Президента ЕКФ и отказался от моего руководства. Принимаем информацию к сведению.

Печально, что истерика в Европе привела к «культуре отмены» всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование. За очень короткий период подобным атакам подверглись куда более выдающиеся мои соотечественники, также не пожелавшие «отменить» Россию в себе.

Тем не менее я благодарен нашей большой европейской фехтовальной семье за эти непростые, но очень успешные шесть лет, в течение которых вы дважды доверили мне руководство конфедерацией. Желаю всем спортсменам и тренерам континента крепкого сибирского здоровья и выдающихся спортивных результатов», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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