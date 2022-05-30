«Многие в Европе не понимают отстранение России. Но официально все поддерживают»

Константин Курашёв – советский защитник, выступавший за московские «Динамо» и «Крылья Советов» и юниорские сборные СССР. В тренерской карьере Константин Борисович ассистировал Сергею Зубову в «Сочи», а также работал главным тренером в петербургском «СКА-Неве» и «Омских Крыльях». В конце игровой карьеры защитник выступал в Европе и остался жить в Швейцарии. Тогда же у него родился сын Филипп, который играет в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и выступал на чемпионате мира за сборную Швейцарии.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Константин Курашёв, который в свободное от работы время живёт в Швейцарии, поделился мнением о выступлении швейцарской сборной на чемпионате мира – 2022, оценил игру сына, а также высказался на тему отстранения сборных России и Беларуси от турниров ИИХФ.

«Не смотрел бы чемпионат мира без участия России, если бы не выступление сына»

— Оцените выступление сборной Швейцарии на чемпионате мира – 2022.

— Однозначно трудно в двух словах оценить, потому что в планах у сборной Швейцарии были медали. Команда старалась, и, конечно, так, как они провели предварительный турнир, казалось, можно было бы поставить оценку «удовлетворительно» или даже «хорошо». Но проигрыш в четвертьфинале всё это перечеркнул.

Сложно оценить, потому что нужно находиться внутри команды, чтобы дать серьёзную оценку. Конечно, отсутствие в этой группе сборной России тоже повлияло. Потому что относительно лёгкая группа была, и команда Швейцарии смогла занять первое место, не проиграв ни разу. Хотя со сборной Германии были определённые трудности, и неожиданно относительно легко обыграли Канаду. Поэтому сложно сказать.

Опять же говорю, что я слышал от руководителей и тренерского штаба – команда ехала на чемпионат за медалями, насколько серьёзно, насколько это было действительно реалистично – трудно сказать. Да, можно говорить, к сожалению, не смог приехать ряд очень сильных игроков, которые могли бы усилить команду, но я не думаю, что это какое-то серьёзное оправдание, потому что, естественно, на чемпионат мира редко приезжают команды в оптимальных составах. Всегда отсутствуют какие-то лидеры по разным причинам: кто-то играет в плей-офф НХЛ, у кого-то травма, у кого-то другие проблемы и сложности, не позволяющие принять участие в чемпионате. Но в том составе, который был у сборной Швейцарии на этом чемпионате, при отсутствии сборной России, мне кажется, реально было взять медаль. Но не получилось. Это спорт, это жизнь. Значит, будут лучше готовиться и на следующий чемпионат ставить задачу, которая будет выполнима тем составом, который поедет.

— Как оцените игру Филиппа на турнире, довольны в целом?

— Трудно быть довольным, особенно отцу очень тяжело оценивать. Я знаю, что у Филиппа огромный потенциал, знаю, он может играть в хоккей и будет играть в хоккей лучший, чем тот, который показал на чемпионате мира. Были причины, по которым он не смог показать лучший хоккей на чемпионате, в том числе перенесённый ковид. Но я считаю, он сыграл достойно. По крайней мере, он в каждой игре старался, в каждой смене пытался помочь команде и принести пользу.

Филипп Курашёв на ЧМ-2022 Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

— Вы несколько раз сказали об отсутствии сборной России. Как относитесь к её отстранению от турнира? Если бы не Филипп, смотрели бы этот чемпионат мира?

— Конечно, нет. Я и игры сборной Швейцарии смотрел потому, что там мой сын играет. Но не важно. Я не политик, не какой-то там пропагандист, я не понимаю этого отстранения. Разговаривал со многими знакомыми: австрийцами, швейцарцами, финнами, шведами, американцами, и странная ситуация получается. Официально все как бы поддерживают это отстранение, но не для официального интервью многие говорят: «Мы не понимаем этого». Хотя есть и те, кто действительно поддерживает. Конечно, чемпионат мира без России – это не совсем то, что хотели бы видеть все специалисты и болельщики. Очень странная ситуация. Я не знаю, как можно футбол без Бразилии смотреть или баскетбол без американской команды. Я не понимаю, почему так происходит.

— А отстранение от всех турниров на следующий год?

— Тем более. Это вообще непонятно. Буквально на днях это случилось, непонятно почему, что. Какие-то туманные объяснения представителей Международной федерации хоккея. Это очень странно.

«Есть предложения из России и Европы, но приоритет для меня – Россия»

— Следующий ЮЧМ пройдёт в Швейцарии, а в 2026-м страна примет взрослый чемпионат мира. Как восприняли эту новость, насколько важно для страны, для популяризации хоккея?

— Трудно сказать, пока какого-то ажиотажа, эмоций положительных по этому поводу не ощущается, я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с тем, что из-за ковида отменили турнир, который должен был проходить в Швейцарии. Опять же, повторюсь, я не политик и не внутри Международной федерации хоккея, не знаю, для чего они это сделали. Но я уверен, что Швейцария сделает всё возможное, чтобы оба чемпионата прошли на самом высоком уровне. Сейчас строятся большие и современные дворцы, хоккей будет очень удобен для болельщиков, игроков. Турнир будет проведён на самом высоком уровне на самых современных аренах.

— Есть ли у вас понимание, где продолжите работу? И в связи с сложившейся ситуацией двери в Россию для вас открыты, готовы ли поработать тут или пока нет?

— Я бы хотел, у меня есть желание поработать в России. А почему нет? Ничего конкретного сказать не могу, но есть предложения, рассматриваю.

— Не поделитесь, из России или нет?

— И из России есть, и из Европы. Но больший приоритет у меня работе в России.

«Пытаюсь у Филиппа вытянуть полезную для меня информацию из НХЛ, но он не рассказывает»

— Как оцените сезон Филиппа в НХЛ, как часто его смотрели игры?

— Старался по возможности не пропускать. Даже если было несколько игр и не получалось смотреть в живую, то потом пересматривал в повторе. Естественно, а как ещё. Как любой папа, очень внимательно слежу за своим сыном, переживаю, поддерживаю и желаю ему всего самого хорошего. Считаю, что сезон он провёл хорошо, на хорошем уровне. Да, у него сейчас закончился трёхлетний контракт новичка, и он рассматривает разные варианты. Надеемся, в ближайшие дни, в ближайшее время появится ясность, где он будет играть дальше.

— Он провёл прекрасную предсезонку, но в начале сезона немного сбавил, была небольшая ссылка в АХЛ. В чём причина, перегорел?

— Да, потому что он понимал, что это заключительный год контракта новичка, надо себя показать, сыграть как можно ярче и лучше, чтобы получить лучший контракт на будущее. Был момент, когда немножечко перегорел, больше чем надо делал, и это тоже не всегда приносит пользу.

Я бы не сказал, что это была ссылка. Его отправляли на три игры в «Рокфорд», это была сразу договорённость. Не так, что его отправили туда и сказали: «Играй там, развивайся там». Нет. Ему сказали: «Мы тебя отправляем на три игры, хотим, чтобы ты получил больше игрового опыта, чтобы немножко переключился, перезарядился и сыграл там больше большинства, меньшинства, почувствовал себя лидером». Он сыграл три игры, его сразу вернули. Это нормальный процесс развития игрока, поверьте мне. С тем же самым я столкнулся в России. Иногда отправляют игрока из КХЛ в «вышку», и игроки считают, что это ссылка, чуть ли не унижение. Это нормальный процесс хоккейного образования, хоккейного воспитания. В этом нет ничего страшного. Моё мнение, это приносит пользу молодым игрокам, если они правильно к этому относятся. Это помогает переключиться, перезагрузиться, немножко по-другому смотреть на то, что ты делаешь.

— В одном из интервью по ходу сезона вы сказали, что молодых игроков нужно хвалить, но в меру. Как часто хвалите Филиппа?

— (смеётся) Это, наверное, у него надо спрашивать. Всё-таки я стараюсь в меру. Не потому, что я злой или угрюмый человек. Просто у молодых игроков начинает кружиться голова, когда их слишком много хвалят.

— Следит ли Филипп за вашей работой в России? Заметил, что в аккаунтах «Омских Крыльев» в соцсетях он всегда оценивает публикации именно с вашими фотографиями.

— Ну вот видите, конечно. Я – счастливый человек. У нас прекрасная семья. Прекрасная дочь Кристина и сын Филипп, мы всегда поддерживаем друг друга. Так сложилось, что мы находимся в разных странах бóльшую часть времени: Филипп в Америке, Кристина учится в Дании, мы с женой – в России. Но мы очень крепкая семья, всегда в контакте, поддерживаем друг друга. Вы сами ответили на этот вопрос, следим, поддерживаем друг друга. Всегда созваниваемся. В тесном контакте с друг другом. Мы поддерживаем Филиппа и Кристину, они нас поддерживают и следят за нами. Ещё раз повторюсь: я счастливый человек, у нас прекрасная семья.

Константин Курашёв Фото: neva.ska.ru

— Бывает ли такое, что Филипп вам что-нибудь советует из энхаэловского? Или рассказывает о каких-то тренерских подходах?

— В этом плане он дисциплинированный. Есть неписанные законы во всех командах, не важно, КХЛ, НХЛ, ВХЛ или МХЛ. То, что происходит в командах, должно оставаться в раздевалке. Я, конечно, пытаюсь что-то из него вытянуть, полезную для меня информацию, но, к сожалению, это не получается. Он говорит: «Папа, пожалуйста. Я не могу тебе рассказывать, ты это знаешь прекрасно, поэтому не спрашивай. Если что-то можно сказать, я тебе расскажу. А больше – нет». И я его понимаю, это правильно.