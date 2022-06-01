Нагорная: второе место на Олимпиаде сделало Медведеву сильнее

Чемпионка мира, призёр Олимпийских игр и первенств планеты по спортивной гимнастике Дарья Нагорная рассказала о дружбе с фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«С Женей Медведевой и Алиной Загитовой познакомилась благодаря клубу, за который выступаем – «Самбо-70». У нас просто разные подразделения: у меня «Олимпия», а у них – «Хрустальный». И перед Олимпиадой в Рио у нас на Круглом было мероприятие, куда девочки приезжали, там и познакомились. И как-то стали общаться, встречались, гуляли. Чаще общаюсь с Женей. С Алиной больше на мероприятиях каких-то. Хотя недавно списывались, планировали встретиться. Обсуждаем разные темы: и жизненные, и спортивные, шушукаемся чуть-чуть.

Испытание ли второе место Медведевой на Олимпиаде? Да, конечно, когда она всегда лидер-лидер, а тут резко… Она, конечно, очень расстроилась, шок не только для неё, но и для её болельщиков и зрителей. Но, мне кажется, это в какой-то мере сделало её сильнее, потому что она не опустила руки. Наоборот, хотелось что-то доказать. Даже сейчас, мероприятия разные, ледовое шоу, на которое её позвали. Она сейчас даже больше в топе, чем после Олимпиады. И она смогла доказать, что после спорта можно что-то делать, популяризировать спорт. Она большая молодец», — сказала Нагорная в интервью на YouTube-канале Аллы Шишкиной «Без воды».