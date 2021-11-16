Удивительная история с ЧМ по гимнастике: как судьи вручили золото сразу четырём девушкам

Чемпионат мира — 2015 по спортивной гимнастике получился по-своему уникальным. Кто-то из российских болельщиков может вспомнить, что турнир из-за травмы спины пропустила Алия Мустафина. Кто-то — что сборная России впервые за 12 лет осталась без медали в команде.
Но самый удивительный эпизод всё же был приятным. На турнире в Глазго по итогам упражнений на разновысоких брусьях золотые медали получили сразу четыре гимнастки! Причём две из них — из России. Это поистине уникальное стечение обстоятельств. Как же так вышло?
«Когда ставили оценки, я была в шоке»
До начала финалов в отдельных видах у женской сборной России на ЧМ в Глазго не было поводов для радости: в командном первенстве и личном многоборье россиянки остались без медалей.
Настроение команде и болельщикам сумела поднять Мария Пасека, завоевавшая золото в опорном прыжке. Ждали поклонники гимнастики и финала на брусьях — там у России были сразу две претендентки на награды: Виктория Комова и Дарья Спиридонова.
Сказать, что финал превзошёл все ожидания — не сказать ничего.
Первой из претенденток на медали к снаряду подошла китаянка Фань Илинь. Спортсменка не допустила ошибок и получила высокую оценку — 15,366 балла. Вслед за ней прекрасно выступила россиянка Виктория Комова. У неё был небольшой доскок, но и она получила 15,366. Подобные совпадения баллов у двух атлетов в спортивной гимнастике бывают, ничего удивительного.
Фото: РИА Новости
Поразительное случилось дальше. 15,366 вслед за китаянкой и россиянкой получила и американка Мэдисон Кошан, а потом и вторая россиянка — Дарья Спиридонова. Зрителям могло показаться, что у судей заклинило цифровое табло. Но нет — все оценки были верными! Поэтому все четыре спортсменки по итогам финала были признаны чемпионками, а серебро и бронзу решили просто не вручать, чтобы не переборщить с призёрами.
«Когда ставили оценки, я была в шоке, если честно! Четыре первых места — никогда не было такого», – удивлялась результату Виктория Комова, ставшая одной из чемпионок.
«Очередной судейский фокус»
Ситуация была крайне любопытной, учитывая, что оценки за базу и технику у гимнасток были совершенно разные. Согласно нынешним правилам, пьедестал должен был выглядеть так:
- Фань Илинь (6,900);
- Дарья Нагорная (6,700);
- Виктория Комова и Мэдисон Кошан (6,600).
Но это сейчас считают по более высокой базе. А в 2015-м такого правила не было. Поэтому этот случай стал первым (и пока единственным) подобным в женской гимнастике на чемпионатах мира. У мужчин же четыре золота вручались дважды: в 1913 и 1922 годах на кольцах.
«Зато есть что вспомнить, – смеясь, вспоминала финал Дарья Спиридонова. – Никого не обделили, и все были счастливы. Я была рада и за себя, и за девочек. Конечно, было бы лучше стоять на первой ступени одной. Но это не так обидно, как если бы я проиграла, а другие выиграли. Золотая медаль – она и есть золотая, вот что самое главное».
Кстати, для Спиридоновой, которая впоследствии вышла замуж за гимнаста Нагорного, эта медаль стала единственной золотой на чемпионатах мира, а для Виктории – второй в карьере.
Главного тренера сборной России Валентину Родионенко вручение четырёх золотых медалей слегка смутило.
«Это очередной судейский фокус. Но сегодня как раз тот случай, когда радовались представители ведущих гимнастических стран – и американцы, и китайцы, и россияне, – поясняла Родионенко. – Конечно, элемент шоу в распределении одинаковых судейских баллов есть. Не могут быть одинаковыми оценки при разных сложностях программ и разной манере и технике исполнения. Но хорошо, что такие оценки никому вреда сегодня не привезли».
Серебро с золотым отливом
Этот случай в спортивной гимнастике был действительно уникальным. На Олимпийских играх в Токио, например, даже две золотые медали при равных баллах не вручали.
Денис Аблязин в опорном прыжке набрал одинаковую сумму с корейцем Чэ Хван Сином – 14,783. Но золото получил только Хван Син, Аблязину – серебро. Однако никаких заговоров тут нет. Заявленная база у россиянина была ниже, чем у корейца – 5,6 в первом прыжке против 6,0.
«По сегодняшним правилам считают следующим образом: если одинаковые оценки, но база у тебя выше – ты побеждаешь. К нашему сожалению, база Дениса была ниже – мы проиграли», — пояснил тогда четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.
А вот если база одинаковая – вручают одинаковые медали. Так в Токио произошло в вольных упражнениях у женщин. Россиянка Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками за выступления получили 14,166 балла. При этом база у гимнасток одинаковая – 5,900. Как итог на третьей ступеньке пьедестала Мураками и Мельникова стояли вместе. Всё честно, никаких обид.
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