Алину Кабаеву и Татьяну Навку включили в санкционный список Евросоюза

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева и олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка попали в новый санкционный список Европейского союза. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС. Всего в новый список вошли 65 физических лиц и 18 компаний из России.

Кабаева – олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, пять раз она выигрывала многоборье на чемпионате Европы, а также завоевала золото Олимпиады. Спортсменка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-экспресс».

Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.