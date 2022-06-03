Алину Кабаеву и Татьяну Навку включили в санкционный список Евросоюза

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева и олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка попали в новый санкционный список Европейского союза. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС. Всего в новый список вошли 65 физических лиц и 18 компаний из России.
Кабаева – олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, пять раз она выигрывала многоборье на чемпионате Европы, а также завоевала золото Олимпиады. Спортсменка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-экспресс».
Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.
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