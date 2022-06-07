Шубенков: почему нужно сначала довести до полной задницы, а потом выкарабкиваться?

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков высказался о положении дел в российской лёгкой атлетике.

«С одной стороны, есть ощущение тупика, но с другой – есть активная работа в СМИ, есть информация про Трусову, хорошее промо «Недели лёгкой атлетики». Для меня будто какой-то новый горизонт открывается. У нас такого никогда не было. Получается, не было бы счастья, да несчастье помогло (улыбается).

В последние годы я очень мало в национальных стартах участвовал, разве что в ковидный год. Для меня это всегда ненормальная история, когда я сижу дома и соревнуюсь в России. Но в этом году начался российский сезон, и я в турнирах участвую, я вижу, что можно провести хорошо, да ещё и по телевизору в прайм-тайм показать. Получается, это всё можно было делать и раньше?!

Вот нас отстраняют, а «Матч ТВ» транслирует World Tour, «Бриллиантовую лигу», причём это всё без россиян! Почему?! Что?! Как?! Я не знаю, как это объяснить. Я оптимист, поэтому и говорю, что ситуация-то меняется. Вот только почему нужно было сначала довести до того, что мы оказались в полной заднице, а теперь из неё выкарабкиваемся, я совершенно не понимаю», — сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полную версию большого интервью с Сергеем Шубенковым читайте на «Чемпионате» 7 июня в 12:00.