ISU отклонил принятие поправки, позволяющей отстранить ФФККР от членства в организации

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании конгресса в Пхукете не принял поправку в устав, которая позволяла бы отстранить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) от членства в организации.
Отметим, что за принятие вышеупомянутой поправки проголосовал 71 делегат при необходимых 77 голосах. ISU в случае её принятия позволял бы совету предпринимать любые действия вплоть до временного отстранения против федераций-членов ISU и спортсменов, чьи государства задействованы в событиях, не находящихся под контролем ISU.
Напомним, что заседание конгресса ISU началось с обсуждения вопроса продления отстранения спортсменов из России. В результате решение было продлено до дальнейшего уведомления. Отстранение было введено с 1 марта этого года по причине проведения специальной военной операции на Украине и распространялось оно также на спортсменов из Беларуси. Данное решение объяснялось рекомендациями Международного олимпийского комитета и было обосновано защитой целостности проведения соревнований и обеспечением безопасности участников.
Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами.
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