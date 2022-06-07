Дарья Нагорная «дебютировала» в художественной гимнастике, обратившись к сёстрам Авериным

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях и чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Нагорная опубликовала в социальных сетях шуточное видео.

Спортсменка попыталась выполнить несколько элементов из художественной гимнастики с обручем, мячом и лентой, обратившись в подписи к посту к многократным чемпионкам мира Дине и Арине Авериным.

«Арина и Дина, можете меня забрать к себе?» – написала Нагорная.

Муж Дарьи, олимпийский чемпион Игр в Токио (Япония) Никита Нагорный, в настоящий момент готовится к Кубку России, который пройдёт с 4 по 10 июля в Калуге.

Ранее успехами в упражнении с обручем похвастался олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании фигурист Алексей Ягудин.