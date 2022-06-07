Дарья Нагорная «дебютировала» в художественной гимнастике, обратившись к сёстрам Авериным
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях и чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Нагорная опубликовала в социальных сетях шуточное видео.
Спортсменка попыталась выполнить несколько элементов из художественной гимнастики с обручем, мячом и лентой, обратившись в подписи к посту к многократным чемпионкам мира Дине и Арине Авериным.
«Арина и Дина, можете меня забрать к себе?» – написала Нагорная.
Муж Дарьи, олимпийский чемпион Игр в Токио (Япония) Никита Нагорный, в настоящий момент готовится к Кубку России, который пройдёт с 4 по 10 июля в Калуге.
Ранее успехами в упражнении с обручем похвастался олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании фигурист Алексей Ягудин.
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