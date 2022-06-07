Шубенков — о Неделе лёгкой атлетики: такие мероприятия светлое пятно в том, что происходит

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказался об организации проходящей в Москве Недели лёгкой атлетики.

«Организация спортивных турниров в России всегда на высоте. Здесь всё очень красиво, всё очень классно сделано, но логистика не совсем удобная. Во всём дерьме, во всех нехороших вещах, которые сейчас происходят, такие мероприятия — это светлое пятно. Обидно, что надо было дождаться, что у нас всё плохо, чтобы началось что-то хорошее. Соревнования просто чудесные. Я вспоминаю этот стадион, когда мы с него сразу отправлялись на большую спортивную арену «Лужников» в 2013 году. Когда заранее знаешь, что соревнований не будет, это проживается легче, чем когда решение оттягивается до последнего момента. Я, конечно, понимаю, что сезон идёт, на нас откуда-то смотрят и надо показывать хорошие секунды, благо условия для этого есть», — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.