Губерниев — о забеге на 100 метров: у Ягудина не будет шансов! Настраиваюсь на 9,79
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от забега на 100 метров, в котором одним из его соперников будет олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин. Забег состоится завтра, 10 июня, в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.
«У Ягудина не будет шансов! Я настраиваюсь на результат! На рекорд мира вряд ли. Настраиваюсь на исторические 9,79, которые Бен Джонсон показал в Сеуле, а потом был дисквалифицирован. Не знаю, выбегает ли Ягудин из 10, но я собираюсь это сделать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее Ягудин заявил, что постарается побороться с Губерниевым.
Новость по темеАлексей Ягудин — о забеге на Неделе лёгкой атлетики: с Губерниевым постараюсь побороться
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