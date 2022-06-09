Алексей Ягудин — о забеге на Неделе лёгкой атлетики: с Губерниевым постараюсь побороться

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин подтвердил, что пробежит стометровку на Неделе лёгкой атлетики в Москве. Одним из его соперников будет известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
«Когда мне предложили пробежаться 100 метров на Неделе лёгкой атлетики и принять участие в звёздном забеге, сначала подумал, что это шутка или розыгрыш. Я ещё тот спринтер. Да и с профессиональным спортом закончил много лет назад. Но я подумал, а чего нет? Боюсь ли оказаться на последнем месте? Конечно же, нет. Но буду стараться показать свой максимум.
Вообще, такие практики — это прикольно. Мы же делаем на Первом канале «Ледниковый период», в котором участвуют непрофессиональные спортсмены. Это привлечение дополнительной аудитории. Почему бы так не делать и с лёгкой атлетикой? Я же не против Шубенкова буду бежать, а против других спортсменов не из лёгкой атлетики. Хотя я видел, что с нами ещё Губерниев побежит. Вот с ним и постараюсь побороться», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Валиева станцевала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой:
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