Губерниев — о своём костюме на 100 метров: лёгкая атлетика ничего подобного не видела

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от забега на 100 метров, в котором он примет участие. Забег состоится завтра, 10 июня, в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.

«Я готовлю сюрприз и мощный выход на стометровку в стиле группы Kiss: You wanna the best, you got the best, the hottest runner in the world! Самый горящий бегун в мире!

Раскрою ли секрет костюма? Нет! История лёгкой атлетики ничего подобного не видела! Оцениваю его на 11 из 10! Это будет самое мощное!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Также Губерниев заявил, что у олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина не будет шансов в забеге.

