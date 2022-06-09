Губерниев — о своём костюме на 100 метров: лёгкая атлетика ничего подобного не видела

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от забега на 100 метров, в котором он примет участие. Забег состоится завтра, 10 июня, в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве.
«Я готовлю сюрприз и мощный выход на стометровку в стиле группы Kiss: You wanna the best, you got the best, the hottest runner in the world! Самый горящий бегун в мире!
Раскрою ли секрет костюма? Нет! История лёгкой атлетики ничего подобного не видела! Оцениваю его на 11 из 10! Это будет самое мощное!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Также Губерниев заявил, что у олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина не будет шансов в забеге.
Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»:
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