Ассоциация мини-футбола Севастополя стала членом российской федерации

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) приняла в региональные члены Ассоциацию мини-футбола Севастополя (АМФС).

АМФС была зарегистрирована 30 сентября 2016 года, её руководителем является Юрий Строчков. АМФР и АМФС планируют тесное взаимодействие по организации детско-юношеских соревнований, дальнейшее развитие в Севастополе массовых проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы», которые реализуются при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и официально поддержаны президентом России Владимиром Путиным. Большое внимание будет уделено подготовке тренеров, арбитров и менеджеров по программам «Академии футзала», совершенствованию инфраструктуры региона, поддержке любительских соревнований.

«Сейчас эмоции просто переполняют. 8 июня 2022 года стало для нас отправной точкой для выхода на новый уровень развития. Благодаря этому сотрудничеству у нас открывается громадное количество возможностей для более качественного продвижения мини-футбола. Очень хочется развивать детско-юношеский сегмент, любительский мини-футбол и, конечно, профессиональный. В планах стать серьёзным центром мини-футбола на юге России, как это делают коллеги на Урале и в северных регионах. Мы будем продолжать развивать проекты «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы». Отдельное внимание хотим уделить ссузам», — приводит слова Строчкова пресс-служба Минспорта РФ.