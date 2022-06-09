Тер-Аванесов: лёгкая атлетика — своего рода изгой, Трусова помогла изменить ситуацию

Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов, который на короткий соревновательный период стал наставником Александры Трусовой в прыжках в длину, прокомментировал выступление фигуристки на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
«Что ж, что-то получилось у нас. По крайней мере, Саша ни одного заступа не сделала, а это немало — прыгуны учатся этому по много лет. Она великая спортсменка, у неё есть чувство ритма, которое сыграло в её пользу. Подобрать разбег я ей помог, и получился прыжок на 4,19 м, что весьма неплохо для первого раза.
Переходить в 17-18 лет в лёгкую атлетику достаточно поздно, и делать это человеку, который достиг высочайших результатов в фигурном катании, неоправданно. Я её сегодняшний опыт рассматриваю с другой точки зрения. Прогресс в спорте зачастую достигается на стыке разных видов. У легкоатлетов есть физическая подготовленность, в фигурном катании — техника, обучение элементам. И взаимопомощь, взаимопроникновение видов идёт на пользу и тому и другому. И есть ещё один момент. Сейчас лёгкая атлетика — своего рода изгой, нас никто не видит, никто не знает. И Саша помогла нам хоть немного изменить эту ситуацию, за что ей большое спасибо. Пусть кто-то называет это пиаром, но если это идёт на пользу нашему виду, то я только за», — приводит слова Тер-Аванесова RT.
- 9 июня 2022
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