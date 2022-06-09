Муж Ласицкене раскритиковал ВФЛА за выбор тренера для Трусовой

Спортивный журналист Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, высказался о сотрудничестве фигуристки Александры Трусовой и тренера Евгения Тер-Аванесова во время участия в Неделе лёгкой атлетики в Москве.
«Хорошего тренера рекламирует ВФЛА для Трусовой… Есть одна проблема. Почти все ведущие ученики этого специалиста в последние 6-7 лет были дисквалифицированы за допинг. Но восстановление, конечно, идёт полным ходом», — написал Ласицкас в соцсетях.
Тер-Аванесов подготовил много известных спортсменов, среди которых бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года Даниил Буркеня, чемпион мира в помещении 2014 года Люкман Адамс, чемпион Европы в помещении 2005 года Игорь Спасовходский, призёр чемпионатов мира Анна Пятых, чемпионка Европы в помещении 2005 года Виктория Валюкевич, чемпионка Европы 2010 года Инета Радевича, чемпионка Европы 2006 года Ольга Зайцева и многих других спортсменов. Дисквалифицированы Адамс, Пятых, Валюкевич и Радевича.
- 9 июня 2022
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