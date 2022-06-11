Олимпийская чемпионка в метании молота ценой травмы самостоятельно задержала вора

Трёхкратная олимпийская чемпионка в метании молота полька Анита Влодарчик сообщила, что самостоятельно задержала вора, который пытался угнать её машину. Инцидент произошёл в Варшаве.

«В мою машину вломился иностранец. Я поймала вора в одиночку и передала полиции. К сожалению, я поплатилась за это мышечной травмой. Операция пройдёт в понедельник. Спасибо польской полиции️ за оперативное вмешательство. После завершения карьеры я, вероятно, уйду в ММА, как наша чемпионка Йоанна Енджейчик», — написала Влодарчик в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Аниты Влодарчик

Фото: из личного архива Аниты Влодарчик

Помимо олимпийских наград 36-летняя Влодарчик является трёхкратной чемпионкой мира и четырёхкратной Европы. Также Аните принадлежит мировой рекорд в метании молота (82,98 м).