В сезоне-2022/2023 в женской гандбольной Суперлиге выступит китайский клуб
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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал, что в сезоне-2022/2023 в чемпионате России по гандболу среди женских команд примет участие китайский клуб.
«В новом сезоне женской Суперлиги примет участие китайский клуб. Домашние игры он будет проводить в Москве, а располагаться будет на базе «Луча». Где именно китайский клуб будет проводить игры в Москве, определимся позднее. Будем считать, что появился ещё один московский клуб. Клуб будет сформирован только из китайских игроков», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.
Победителем женской Суперлиги в сезоне-2021/2022 стал «Ростов-Дон», который в двухматчевом противостоянии победил московский ЦСКА. Бронзовые медали завоевала тольяттинская «Лада».
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