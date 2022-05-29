«Нужно умереть, но забрать золото». Невероятная развязка чемпионата России по гандболу

Финал чемпионата России по гандболу среди женщин снова завершился огненной битвой между ЦСКА и «Ростов-Доном». В первой встрече победу с преимуществом в пять мячей одержали ростовчанки, поэтому москвичкам в домашнем матче предстояло сделать невозможное. И у ЦСКА это почти получилось: подопечные Флорентина Перы смогли выиграть во второй встрече, правда, преимущество в один мяч не оставило шансов на защиту титула. Обе команды боролись на равных, однако героем вновь стала Анна Вяхирева, забившая 11 голов и вытянувшая «Ростов-Дон» к девятому титулу.

Нервный старт

Кажется, ЦСКА вынес уроки с прошлой встречи, где главной движущей силой «Ростов-Дона» была Анна Вяхирева. С первых минут встречи главной целью москвичек было держать Вяхиреву, что, кстати, до поры до времени отлично получалось. За 15 минут легенда «Ростов-Дона» смогла забить лишь два мяча, для сравнения, в прошлом матче к этому моменту было уже пять.

Анна Вяхирева Фото: РИА Новости

Совсем иначе подопечные Флорентина Перы выглядели и в атаке. Если в прошлый раз у команды были явные проблемы с реализацией, то теперь они будто испарились. Без особых проблем ЦСКА забивал один мяч за другим, наиболее активными были Сара Ристовска, забившая пять мячей, и Полина Горшкова, записавшая на свой счёт три гола к 18-й минуте. Во многом москвичкам помогала и не слишком удачная игра голкиперов «Ростов-Дона», которая явно контрастировала с тем, как ростовчанки защищали ворота в первом матче. На троих из 12 ударов вратари «Ростов-Дона» смогли отбить лишь один удар. Это позволило ЦСКА к 18-й минуте вести «+3».

Ростовчанки нервничали: к 20-й минуте успели схватить три двухминутных удаления. Хотя, возможно, для испытывающего кадровые проблемы «Ростов-Дона» это был способ перевести дух. По крайней мере, такой вариант предлагала правая полусредняя Анна Сень перед матчем.

«Предстоящий матч станет, наверное, пятым, когда я играю без замен. В первом матче с ЦСКА провела на площадке 58 минут, а две оставшиеся – это удаление. Мой муж уже смеётся и говорит: «Если хочешь немного отдохнуть, можно получить удаление». Но это всё шутки. Конечно, готова и настроена на последний бой этого сезона. Нужно умереть на площадке, но забрать домой это золото», – улыбаясь, говорила опытнейшая гандболистка.

Эти удаления правда будто отрезвили подопечных Томаша Главаты, особенно когда на скамейку отправилась Анна Вяхирева, и в итоге ростовская команда довольно быстро сравняла счёт. А потом и вовсе повела «+2» благодаря двум голам Вяхиревой, которую ЦСКА уже устал сдерживать. Да и в целом москвички будто слегка расслабились перед перерывом, до этого выдав огненный старт матча. После первого тайма счёт был 14:12 в пользу «Ростов-Дона».

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Равная борьба

Во втором тайме, кажется, наконец-то команды поняли, что на кону – чемпионство, потому что прекратили допускать серьёзные ошибки. Минут пять ростовчанки удерживали преимущество в два очка (16:14), однако два гола Дарьи Дмитриевой помогли москвичкам отыграться. К 39-й минуте ЦСКА уже вёл с преимуществом в один мяч. Несмотря на эти положительные моменты, был и неприятный эпизод. Полина Горшкова, которая активно играла в первом тайме, получила красную карточку и покинула площадку.

В целом же игра была по-настоящему равной – как только ЦСКА выходил вперёд, «Ростов-Дон» сразу сравнивал счёт. Когда такие качели шли уже больше 10 минут, Флорентин Пера решился на тайм-аут. Правда, эта пауза не помогла москвичкам, скорее, даже наоборот, после неё резко включились ростовчанки. Снова привлекать внимание начала Вяхирева, которая после очередного двухминутного удаления забила ещё три гола. Анна, кстати, вновь стала лучшим бомбардиром встречи – на её счету 11 мячей.

Стараниями Вяхиревой «Ростов-Дон» повёл 27:25, и Пера снова взял тайм-аут, который в этот раз пошёл на пользу москвичкам. ЦСКА сравнял счёт, а затем вышел вперёд. Правда, было уже поздно. Пускай москвички и выиграли в матче с минимальным преимуществом 29:28, задел в «+5», созданный «Ростов-Доном» в первом матче, помог ростовчанкам одержать победу.

«Ростов-Дон» выиграл ЧР по гандболу среди женщин Фото: РИА Новости

Для ЦСКА действительно было практически невозможно защитить титул при такой равной игре. У команд даже эффективность бросков была идентичной – по 70%. Правда, если у «Ростова» сильно выделялись Вяхирева да Манагарова, то у ЦСКА все гандболистки были примерно на одном уровне.

Важность вклада Вяхиревой признал и главный тренер ЦСКА:

«Первой причиной поражения стала Анна Вяхирева. Сейчас она в лучшей форме, и её можно назвать лучшим игроком мира. Конечно же, это тот игрок, который стал для «Ростова» мотором, который помог сделать разницу.

Второй – то, что перед матчем с «Ростовом» у нас было травмировано четыре игрока основы: Полина Горшкова, Екатерина Ильина, Валерия Маслова и Полина Ведехина. Мы тренировались, вызывая игроков из второй команды.

Мы пытались перестраиваться по ходу матча, разрабатывали разные оборонительные тактики против Анны Вяхиревой, вели против неё персональную игру, но сложилось так. Не всё удалось», – признался Пера.

Сама Вяхирева списывает свою восхитительную результативность на удачу, хотя и признаёт, что финальные матчи были невероятными.

«Скажу спасибо ЦСКА, у нас получилась невероятная концовка. Было очень тяжело, думаю, было интересно не только игрокам и командам, но и зрителям. Это то, для чего мы играем. Горда и рада за свою команду. Мы большие молодцы, добились того, чего хотели, о чём мечтали.

По поводу своей игры: наверное, мне просто повезло, что я отдыхала полсезона. Я подкопила сил. Единственное, что желаю самой себе, – чтобы этот запал не потух, чтобы дальше так и было», – подытожила финал Анна.