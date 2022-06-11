Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Беларуси в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу провела первый товарищеский матч с командой Беларуси в рамках учебно-тренировочного сбора в Минске. Подопечные Михаила Лихачёва одержали победу со счётом 6:4.



Дублем в составе российской команды отметился Андрей Котенев. По одному мячу на свой счёт записали Борис Никоноров, Егор Ремизов, Андрей Новиков и Фёдор Земсков. У хозяев дубль оформил Анатолий Рябко, по одному точному удару нанесли Олег Гапон и Павел Дубук.

Второй товарищеский матч сборные России и Беларуси проведут завтра, 12 июня.

Пляжный футбол. Товарищеский матч

Беларусь – Россия – 4:6 (1:4, 2:1, 1:1).

Голы: Рябко, 7, 12, Гапон, 13, Дубук, 35 — Котенев, 1, 9, Никоноров, 3, Ремизов, 6, Новиков, 17, Земсков, 29.