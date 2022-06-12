Кабаева посетила выставку Врубеля в Русском музее

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила выставку русского художника Михаила Врубеля в Русском музее. Спортсменку заметили в музее 11 июня.
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, Кабаеву сопровождали две спутницы. Они не позволяли другим посетителям близко подходить к бывшей спортсменке. Она прошла с индивидуальной экскурсией по экспозиции.
Фото: Фонтанка
Кабаева – двукратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике, пять раз она выигрывала многоборье на чемпионате Европы, а также завоевала золото Олимпиады. Спортсменка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-экспресс».
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