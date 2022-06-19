Дело владельца собак, которые загрызли 12-летнюю шахматистку, передано в суд

Уголовное дело против владельца собак, которые загрызли 12-летнюю шахматистку, приехавшую на соревнования в Сочи, завершено и передано в суд, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. 51-летний мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности несовершеннолетней.

«По данным следствия, вечером 26 апреля 2022 года несовершеннолетняя прошла на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в поселке Лоо Лазаревского района города Сочи, который по периметру был огорожен забором не со всех сторон. Охрану данного земельного участка осуществлял обвиняемый, который содержал там семь собак крупных пород и их метисов, возраст которых на текущий момент превышает 1 год. При этом территория, на которой фигурант содержал животных, не была оборудована специальными вольерами, собаки свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра, и имели возможность свободно её покинуть. В результате стая собак напала на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причинённых ей повреждений», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, 12-летняя Полина Курникова приехала в Лоо, чтобы принять участие в первенстве России по шахматам.