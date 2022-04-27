«Ужасная трагедия». Дворкович — о гибели 12-летней шахматистки на первенстве России в Лоо

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментировал новость о трагической гибели 12-летней Полины Куниковой, которая выступала на первенстве России по шахматам в Лоо (Краснодарский край).

«Я только сам прочитал о ситуации с Полиной Куниковой в прессе. Ужасная трагедия. Знаю от коллег, что идёт следствие. Федерация шахмат России поможет семье Полины, чем возможно», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Спортсменку загрызли собаки. В свободное время девочка пролезла на закрытую территорию, где на неё напали животные. Через час тело ребёнка обнаружил прохожий, который приходил на участок подкармливать собак.

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