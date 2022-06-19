Британец Герайнт Томас выиграл веломногодневку «Тур Швейцарии»

Британский велогонщик Герайнт Томас, представляющий команду Ineos Grenadiers, стал победителем престижной многодневки «Тур Швейцарии». Соревнования являются частью Мирового тура.



Восьмой этап многодневки выиграл бельгиец Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl). Он преодолел 12,9-километровую дистанцию за 28 минут 26 секунд. Вторым финишировал Томас, а третье место занял швейцарец Штефан Кюнг из команды Groupama-FDJ.



Томас стал победителем веломногодневки с общим временем 33 часа 7 минут 9 секунд. Второе место в общем зачёте занял колумбиец Серхио Игита из команды Bora-Hansgrohe. Тройку лучших замкнул датчанин Якоб Фульсанг, представляющий компанию Israel-Premier Tech.



Участие в многодневке принимал и россиянин Александр Власов, выступающий за команду Bora-Hansgrohe. Он досрочно снялся с соревнований из-за положительного результата теста на COVID-19.