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Британец Герайнт Томас выиграл веломногодневку «Тур Швейцарии»

Британец Герайнт Томас выиграл веломногодневку «Тур Швейцарии»
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Британский велогонщик Герайнт Томас, представляющий команду Ineos Grenadiers, стал победителем престижной многодневки «Тур Швейцарии». Соревнования являются частью Мирового тура.

Восьмой этап многодневки выиграл бельгиец Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl). Он преодолел 12,9-километровую дистанцию за 28 минут 26 секунд. Вторым финишировал Томас, а третье место занял швейцарец Штефан Кюнг из команды Groupama-FDJ.

Томас стал победителем веломногодневки с общим временем 33 часа 7 минут 9 секунд. Второе место в общем зачёте занял колумбиец Серхио Игита из команды Bora-Hansgrohe. Тройку лучших замкнул датчанин Якоб Фульсанг, представляющий компанию Israel-Premier Tech.

Участие в многодневке принимал и россиянин Александр Власов, выступающий за команду Bora-Hansgrohe. Он досрочно снялся с соревнований из-за положительного результата теста на COVID-19.

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