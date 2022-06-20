Украинские синхронистки завоевали золотые медали на чемпионате мира
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Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала золотые медали в произвольной командной комбинации на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в Будапеште (Венгрия).
Украинские спортсменки набрали 95,0333 балла. Второй результат — у команды Японии, набравшей 93,5667 балла. Замкнули первую тройку итальянки. Они набрали 92,0333 балла.
Чемпионат мира проходит в Будапеште с 18 июня по 3 июля. Ранее Международная федерация плавания (FINA) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Таким образом, российские синхронистки не участвуют в турнире. Пока неизвестно, когда россиян вновь начнут допускать на турниры по водным видам спорта.
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